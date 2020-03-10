«للأهالي والطلاب».. الأسئلة الـ 5 حول الدراسة الجامعية بالخارج

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بروفيسور معتز عطا الله، جامعة برمنجهام، المملكة المتحدةبشكل شبه يومي، استقبل العديد من المكالمات والاستفسارات من العديد من المصريين الراغبين في إرسال أبنائهم للتعليم الجامعي خارج مصر. أصبح التعليم خارج مصر "موضة" هذه الأيام، لذلك رغبت في وضع الحقائق والأسباب كاملة لكي يفكر فيه الأهالي قبل إرسال أبنائهم للخارج في شكل ٥ أسئلة هامة.١. ازدياد أسعار الجامعات الخاصة في مصر لتقارب من مثيلاتها في بريطانيا وأمريكا وكندا، مع الأخذ في الاعتبار المستوى الضعيف لبعض الجامعات الخاصة والنزعة التجارية، مع ضعف المكانة الدولية والقيمة الأكاديمية والشهادات الممنوحة.٢. فرص الدراسة بالخارج قد تتيح فرص الإقامة الدائمة والجنسية في العديد من الدول، وهو ما أصبح مطلبا لبعض العائلات التي لا ترى مستقبلا من وجودها في مصر ربما نتيجة لتأثرها بالأحداث السياسية والاقتصادية في مصر.٣. طلبًا لفرص عمل في الخارج قد تأتي بعائد الاستثمار في التعليم الجامعي خارج مصر.٤. ازدياد أعداد خريجي ما يسمى بالمدارس الدولية، وهو ما نتج عنه عزوف العديد من خريجيها عن الالتحاق بالجامعات الحكومية، حتى التي لديها برامج باللغة الإنجليزية أو برامج بالساعات المعتمدة، مع قلة المعروض من الجامعات الخاصة ذات الجيدة أو الدولية.٥. وجود العديد من المصريين ذوي المقدرة المادية نتيجة لعملهم بالخارج، وخصوصا ممن يتقاضون أجورهم بالعملة الأجنبية، مما جعل لديهم بعض الفائض المادي.٦. الدراسة بالخارج أقصر في بعض الدول، مثل بريطانيا وسائر الدول الأوروبية التي تمنح درجة البكالوريوس في ٣ سنوات والماستر في ٤ سنوات وفقا لاتفاقية بولونيا.١. بعد الدراسة الثانوية: أكثر تكلفة لطول المدة (٣-٥ سنوات)، مميزاتها فرصة إلحاق الخريج بسوق العمل الخارجي في مرحلة مبكرة، وأخطرها هى إرسال الأبناء للخارج في سن مبكرة.٢. الدراسات العليا: الأقل تكلفة خصوصا أن مدة الماجستير في بعض الدول سنة واحدة أو سنتين بحد أقصى، وكذلك تتيح للخريج الانضمام لسوق العمل الخارجي، وعيبها تأخير ذلك لبضع سنوات مقارنة بالحالة الأعلى.١. الظروف: الابن الذي لديه خدمة عسكرية سيضطر أن يعود للوطن لأداء الخدمة العسكرية، مما يضيع عليه فرصة الالتحاق بسوق العمل الخارجي لمدة عام وربما ثلاثة. في أغلب الحالات التي قابلها كاتب هذه السطور، رفض الطالب العودة لمصر لأداء الخدمة العسكرية، وفضل إما البقاء بالخارج حتى يتم سن الثلاثين ليقوم بالتصالح وتسوية موقفه التجنيدي، أو قرر الزواج من أجنبية ربما ليحصل على إعفاء بشكل آو بآخر. عند العودة، قد يتعرض الشاب لصدمة ثقافية عكسية، وهو الذي تعلم في مدارس وجامعات أجنبية، وخصوصا إذا كانت خدمته العسكرية في موقع يتطلب الجهد. ربما من الأفضل في هذا الظرف أن يلتحق الشاب بجامعة في مصر، ثم يسافر للدراسات العليا بعد إتمام معاملته وخدمته التجنيدية. هذه نقطة هامة يغفلها الكثيرون.٢. الشخصية: لا بد أن يدرك الابن آو الابنة أن الأهل يقومون بتضحية جمة ليسوا مطالبين بها بتحمل التكاليف الباهظة بإرسالهم للدراسة في الخارج، وأنهم يمنحون فرصة ذهبية من الأهل. إذا كانت شخصية الأبناء تنم عن عدم النضوج وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس والصبر، فربما من الأفضل (جدا) عدم ارسال الأبناء للدراسة في الخارج. بعض الأبناء لا يتصورون أن بدراستهم بالخارج يجب عليهم شراء وطهي طعامهم، وغسل وكي ثيابهم، والتحكم في ميزانيتهم الشهرية، وضمان أمنهم الشخصي، وكذلك الالتزام الشخصي بالعادات الثقافية والدينية. بعض الأهل لا يفكرون في ذلك، ولكنه مكون أساسي من التفكير في إرسال الأبناء للخارج. قد يتحول مشروع الدراسة في الخارج إلى نزيف مادي ومعنوي وأدبي غير قابل للاستمرار، وبعدم إرسال الأبناء في سن مبكرة فإن الأهل يعطون الأبناء فرصة للنضج الشخصي قبل أن يبدأوا تجربة السفر بمفردهم.١. البحث عن مكان الدراسة مسؤولية مشتركة بين الأهل والأبناء. في ذلك يجب أن يسأل الابن أو الابنة عن خصائص المكان المفضل لهم للدراسة: مثلا city مدينة كبرى حيث توجد مجتمعات كبرى مختلطة بها جاليات من كل عرق ولون، مع حياة ثقافية نابضة بالمتاحف والمحافل الثقافية ومطار دولي يتيح لهم زيارة الوطن بسهولة مع حياة اقتصادية قوية قد تتيح لهم فرص للتدريب أو العمل بعد إنهاء الدراسة، أم يريدون الدراسة في university town لديها حياة طلابية مشوقة من مسابقات رياضية وأندية لمختلف الهوايات والأعراق، آم seaside university جامعة على البحر، أم جامعة تطل على الجبال، أم جامعة في قرية صغيرة، أم جامعة ضمن فريق كرة القدم المفضل، أم جامعة في مكان جوه معتدل نسبيا؟ مكان الدراسة مهم جدا، فمثلا عن خبرة كاتب السطور، الحياة في المدن الصغيرة أو في أقصى الشمال قد تكون آكثر مللا نظرًا لأن الحياة تتوقف تقريبًا في عطلة نهاية الأسبوع وفي المساء كل يوم، وقد تؤدي للحنين للوطن homesickness الذي قد يدفع الطلاب للعودة قبل انتهاء برامج الدراسة.٢. مكانة الجامعة: إذا كان الهدف من إرسال الأبناء للخارج هو المكانة الاجتماعية (ابني متعلم في بلاد بره)، أو لضعف المستوى الأكاديمي للأبناء، فمن العادي ألا ينظر الأهل لمستوى الجامعة. أما إذا كان الأهل يرغبون في تنمية مهارات الابن وفرصه للعمل بعد التخرج وربما العمل، فيجب اختيار جامعة ذات ترتيب عال (من ضمن أفضل مائة جامعة في العالم وفق تصنيف QS آو Times Higher Education)، أو ضمن أفضل الجامعات في المجال النوعي (هندسة، طب، اقتصاد، إلخ). يجب ألا يضيع المصريون أموالهم في جامعات ضعيفة المستوى في الخارج لمجرد أنها جامعات أجنبية. هناك جامعات أجنبية عديدة تستمد قدرتها على البقاء من مصاريف الطلاب العرب الراغبين في المكانة الخاصة بالدراسة بالخارج، بينما الجامعة لا تملك نشاط بحثي وقد تكون غير مصنفة، أو قد تكون مصنفة جيدا من الناحية التدريسية فقط (teaching) ولكنها خارج التصنيفات الدولية. هذه الجامعات الأخيرة قد توفر فرص جيدة لتدريب الطلاب، ولكنها لا تعطيهم ميزة قوية في سوق العمل الذي دائما ما يفضل خريجي الجامعات عالية الترتيب في التصنيفات الدولية. إذا كان الأهل سيدفعون هذه المصاريف الفظيعة، لا بد أن يضعوها في المكان الصحيح. الجامعات الأعلى تصنيفا تكون أكثر صعوبة في الدراسة، لذلك يجب اختيار الجامعة التي تناسب قدرات الأبناء.٣. الدولة: أوروبا بها مميزات عديدة، أهمها القرب من الوطن مما يسهل زيارات الأبناء والأهل ويقلل التكاليف، وهو العكس تماما بالنسبة لأمريكا وكندا وأستراليا. التعليم الجامعي في أوروبا أقصر من شمال أمريكا (٣-٤ سنوات مقارنة ب ٤-٥ سنوات)، وربما يكون أرخص في بعض الدول التى لا يدفع فيها الطلاب رسوما جامعة باهظة (آلمانيا وفرنسا وآيطاليا). الهجرة لأوروبا أصبحت صعبة بعض الشيء، وكذلك فرص العمل أصبحت تطلب تصريح عمل، بينما كندا تفتح ذراعيها للوافدين المتميزين. نفس الشيء بالنسبة لأمريكا. الجامعات في أمريكا شاسعة المساحات ومنها الكثير في مقدمة جامعات العالم من حيث الجودة وقوة البرامج الأكاديمية. فرص الهجرة لأمريكا مازالت جيدة نسبيا، حتى مع وجود دونالد ترامب. يجب رغم ذلك اختيار ولايات ذات جاليات متعددة العرقيات أو مدن كوزموبوليتان أو مدن ذات حياة اقتصادية نشطة. إحدى النقاط التى لا يفكر فيها الأهل هو فارق التوقيت بين مصر وشمال أمريكا أو أستراليا، الذي يجعل الأهل غير قادرين على التواصل مع الأبناء بسهولة، حيث أنهم يبدأون يومهم بينما ينام الأبناء، والعكس صحيح. بينما أوروبا تتيح التواصل بشكل يومي آسهل. فرص العودة من أمريكا وكندا أقل.١. تكلفة الدراسة في بريطانيا تقارب الثلاث أرباع مليون جنيه في السنة (شاملة المصاريف الدراسية، الإقامة، الأكل، الشرب، السفر، تذاكر مباريات محمد صلاح وحفلات Adele، أو ما يوازي ٣٠ ألف استرليني في العام الدراسي الواحد.٢. فرص المنح تتطلب أن يحصل الطالب على تقدير في دراسته الثانوية أعلى من التقدير المطلوب للقبول، وقد تصل لنسبة ٢٥٪ من المصاريف الدراسية. فرص المنح الرياضية تتطلب أن يكون الطالب يتنافس على مستوى الجمهورية أو القارة أو الأولمبياد.٣. الدراسة في بعض الدول الأوروبية غير بريطانيا التي لا يوجد فيها مصاريف (مثل ألمانيا) قد تقتصر على مصاريف الإقامة والمعيشة فقط، ولكنها تتطلب إتقان لغة غير الإنجليزية.٤. تكاليف الدراسة في أمريكا وكندا تعتمد على الجامعة والولاية والمدينة، حيث أن بعض المدن قد تكون رخيصة الثمن في المعيشة.