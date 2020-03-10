المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا لـ مستقبل وطن

اجتمع المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن، وقرر تولي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب، منصب رئيس حزب مستقبل وطن، وتولى المهندس أشرف رشاد، منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.في إطار إعادة تشكيل المشهد السياسي بما يحقق إرساء دعائم الدولة المصرية، وسعيًا نحو الاستعداد لبدء مرحلة سياسية جديدة تعتمد على تبادل الخبرات والانتقال الديمقراطي للقيادة لبناء مصر المستقبل.