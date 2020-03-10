كورونا يؤجل زيارة وزير الدفاع الأمريكى للهند وأوزباكستان وباكستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن أن وزير الدفاع مارك إسبر، أجل زياراته لكل من الهند وأوزباكستان وباكستان؛ وذلك من منطلق "الحرص الزائد" لقيادة الجهود التي يبذلها البنتاجون لمكافحة فيروس كورونا.وقال المتحدثة الإعلامية باسم الوزارة أليسا فرح- في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) ونقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: إن إسبر قرر تأجيل زيارة البلدان الثلاث إلى وقت لاحق حتى يبقى في الولايات المتحدة للمساعدة في إدارة تدابير التصدي لفيروس كورونا التي تبذلها وزارة الدفاع.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تأكيد إصابة عدة جنود في الجيش الأمريكي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الاثنين، عن إصابة الجنرال كريستوفر كافولي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وعدة موظفين آخرين.وأعلن مسئولون في وزارة الدفاع، أمس، عن أنهم يتخذون إجراءات للسيطرة على تفشي الفيروس داخل مبنى الوزارة بما في ذلك الحفاظ على وجود مسافات متباعدة بين الموظفين وتعقيم أماكن العمل.