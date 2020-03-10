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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يوجه بتطهير القطارات والمحطات للوقاية من «كورونا»

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:56 م
وزير النقل
وزير النقل
علا غزال
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ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تمت مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2018-2019، وكذلك إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

وخلال الاجتماع أكد الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل الجيد خاصة والحرص على استمرار تقديم خدمات مميزة للركاب، مشيدًا بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق، حيث ينقل المترو ما يقرب من 3 ملايين راكب يوميًا.

وفى نهاية الاجتماع شدد وزير النقل على تطهير جميع القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة يوميًا أثناء وبعد انتهاء التشغيل، وأيضًا وضع ملصقات معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بالحالة وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأيضًا التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بجميع محطات الخطوط الثلاثة بأساليب الوقاية من المرض، كما أصدر الوزير تعليمات بزيادة الدفع بقطارات إضافية بالمحطات المزدحمة لمنع التجمعات والازدحام بالمحطات.

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