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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الدولى للاتصالات يؤجل مؤتمرين رئيسيين بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:56 م
كورونا
كورونا
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أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل مؤتمرين من مؤتمراته الرئيسية المقررة؛ وذلك بسبب انتشار فيروس (كورونا).

وقال الاتحاد، في بيان له، إنه قرر تأجيل المنتدى الدولي للمعلوماتية، والذى كان مقررًا في أبريل المقبل إلى الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر القادم، وكذلك تأجيل مؤتمر القمة الجيدة الذي كان مقررًا في مايو المقبل ليكون في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر، مشيرًا، إلى أن كلا الحدثين سوف يتم تنظيمهما بمقر الاتحاد في جنيف.

كما أعلن الاتحاد الدولي، عن أنه قرر تأجيل اجتماعات الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات الذي كان مقررًا أن ينعقد في الفترة من 24 إلى 27 مارس الجاري، ليكون في الفترة من 2 إلى 5 يونيو المقبل، وسيتم أيضًا تأجيل الندوة العالمية السابعة عشرة لمؤشرات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمخطط لها أصلًا في الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2020، حيث سيتم تحديد تواريخ جديدة لانعقادها قريبًا.

ويعد المنتدى الدولي للمعلوماتية أكبر تجمع سنوى في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية ويهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والشراكات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تعد القمة العالمية الجيدة منصة الأمم المتحدة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد الاتحاد الدولي للاتصالات، في بيانه، أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب بالشراكة مع السلطات السويسرية ومنظومة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا.

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