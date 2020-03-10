تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» فى بيت لحم

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا " في بيت لحم، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 29 حالة.وأضاف ملحم - في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن نتائج الفحوصات المخبرية لخمسين عينة أخذت من مخالطين للمصابين بالفيروس في محافظة بيت لحم أظهرت إصابة ثلاثة منهم بالفيروس.