بريطانيا.. ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» إلى 373 حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 373 حالة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 6 حالات.وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، أن حالة الوفاة السادسة جراء فيروس كورونا هي لرجل في أوائل الثمانينات من عمره وكان يعاني من مشكلات صحية مزمنة.وأعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، فى وقت سابق، أن بلاده تضع ما وصفه بـ"الاستعدادات المكثفة" للانتقال إلى المرحلة التالية في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".