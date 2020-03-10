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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنهاء الحجر الصحى عن «حابى 5» بعد التأكد من سلبية إصابة نزلائها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:49 م
الحجر الصحى
الحجر الصحى
هدى الأمير
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وافقت الجهات المعنية بمحافظة الأقصر، منذ قليل، على السماح للباخرة "حابي 5" بالإبحار مجددًا في مياه النيل متجهة إلى أسوان، وذلك بناءً على تقرير وزارة الصحة والسكان والذي كشف عن نتائج فحص الـ pcr، الذي خضع له جميع ركاب الباخرة، سواء من السائحين أو طاقم العمل، والبالغ عددهم 98 شخصًا من الأجانب والمصريين، والذي كشف عن سلبية إصابة الجميع.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت إن 25 شخصًا تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد من أصل 45 شخصًا، موضحة أن الوزارة أجرت كشفًا طبيًا على جميع العاملين في الفنادق الثابتة والعائمة، وكانت النتيجة 100% نتائج سلبية.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الإعلام، أن مصر من أوائل الدول ومن 4 دول في المنطقة تأتي بالكواشف الخاصة بتحليل كورونا المستجد، الكواشف السريعة سيتم تطبيقها في منافذ مصر الجوية والبحرية والبرية.

وتابعت وزيرة لصحة، أنه تم سحب 585 عينة من السياح في الفنادق والمنشآت السياحية في الأقصر وأسوان، جميعهم نتيجتهم سلبية من فيروس كورونا الجديد.
الحجر الصحى
الحجر الصحى
الحجر الصحى
الحجر الصحى
الحجر الصحى
إنهاء الحجر الصحى عن «حابى 5» بعد التأكد من سلبية إصابة نزلائها
الحجر الصحى
الحجر الصحى
الحجر الصحى
الحجر الصحى
الحجر الصحى
الحجر الصحى
إنهاء الحجر الصحى عن «حابى 5» بعد التأكد من سلبية إصابة نزلائها
الحجر الصحى

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