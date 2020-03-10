مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز للعام الثانى

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى للعام الثانى على التوالى، لتحقق أكبر فائض من إنتاج الغاز بلغت قيمته 5.4 مليون طن بنهاية عام 2019، بعدما كان لا يتعدى حجم الفائض 43 ألف طن خلال عام 2018، موضحًا أن الإنتاج المحلى واصل ارتفاعاته ليصل إلى حدود 50.9 مليون طن بنهاية عام 2019، مقابل 45.8 مليون طن خلال العام السابق عليه، بينما سجل حجم استهلاك الغاز الطبيعى محليًا تراجعًا طفيفًا من 45.7 مليون طن لـ45.5 مليون طن خلال عام.كما أظهر التقرير تراجع فجوة توافر كميات السولار فى السوق المحلية، لتسجل 6.3 مليون طن خلال عام 2019 مقابل 6.7 مليون طن خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 400 ألف طن خلال عام، نتيجة تراجع حجم الاستهلاك للسولار إلى 13 مليون طن بنهاية عام 2019 مقابل 13.5 مليون طن خلال العام السابق عليه.