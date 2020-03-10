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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بني سويف» تؤجل الاحتفال بعيدها القومي تجنبًا للإصابة بكورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:43 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه جارٍ تنفيذ خطة استعدادات تضم عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة لمواجهة كورونا، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الاحتفال بالعيد القومي، والاقتصار على الفعاليات الرسمية، مثل وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وافتتاح المشروعات الخدمية.

وأوضح أنه تم تعليق البصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام والدواوين العامة للوحدات المحلية، واستبدالها بالدفاتر الورقية في تسجيل الحضور والانصراف للموظفين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه أعطى تعليمات بتأجيل الفعاليات بالأماكن المغلقة، وتكلف وكيل وزارة الصحة بموافاة غرفة العمليات ببيان يومي بالمستلزمات الطبية والتجهيزات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية، ومدى سلامة وكفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات ومراجعة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، بجانب توفير الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكر المحافظ أنه تم وضع خطة توعوية لرفع وعي المواطن فيما يتعلق بالفيروس، يشترك في تنفيذها الأوقاف والأزهر والكنيسة والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجتمع المدني والإعلام المقروء والمسموع والمرئي، والصفحة الرسمية البوابة الإلكترونية للمحافظة، مع ضرورة وضع الملصقات التوعوية والإرشادية بدواوين المصالح الحكومية والأماكن العامة.

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