محافظ قنا يكلف بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لأسرة مواطن غير قادر

طالب اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لأسرة أحد المواطنين غير القادرين، حيث تقدم المواطن إلى إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بطلب لتوفير معاش تكافل، وعلى الفور وجه المحافظ، مسئولي التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش تكافل له ضمن غير القادرين، كما وجه مسئولى التضامن الاجتماعي بمنحه رأس ماشية للتربية ولمساعدته في تحسين دخله.كما ذكر المواطن في طلبه، أنه يعاني من مرض وراثي هو وأبناؤه وعددهم 6، وأمر المحافظ، مسئولي الصحة بعمل الفحوصات الطبية لهم ومتابعة حالتهم وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تبين من فحص حالة المواطن أن لديه 3 أبناء غير ملتحقين بالمراحل التعليمية، وعلى الفور وجه المحافظ، مسئولي التربية والتعليم بإلحاق اثنين منهما بالمدارس الحكومية وإعفائهما من المصاريف وإلحاق الابنة الثالثة بفصول محو الأمية.