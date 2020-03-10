جيش الاحتلال يخصص 50 مليون شيكل لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص ميزانية تبلغ 50 مليون شيكل، لشراء معدات وأجهزة طبية، استعدادًا لتفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا في الداخل، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال.وأكد جيش الاحتلال أن تخصيص الميزانية جاء لدعم المؤسسة العسكرية للتعامل مع فيروس كورونا، والذي يعرف باسم كوفيد-19، مشيرًا إلى أن المعدات تشمل أقنعة الوجه، وأجهزة الحماية للفرق الطبية، والتكنولوجيا الطبية وغيرها.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 58 شخصًا.وأعلنت وزارة الصحة في تل أبيب، قرارها بإخضاع أي شخص يدخل إلى إسرائيل، لفترة الحجر الصحي داخل المنزل، والذي تبلغ مدته 14 يومًا، سواء كانت تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.