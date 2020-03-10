أول تعليق من أشرف رشاد بعد استقالته من رئاسة «مستقبل وطن»

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، عقب تقديم استقالته من رئاسة الحزب: "قلت في مئات التصريحات إن المهم الكيان وكنتم تظنون أن هذه شعارات جوفاء، والآن أقول لكم إن تصريحاتي لم تكن جوفاء".أضاف، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أن الكيان أهم والانتصار على النفس رسالتي وقد ربيت نفسي علي مصلحه المجموعة، والانتصار للوطن في كل الميادين".وأوضح "كنت مستقبل وطن وسأظل مستقبل وطن.. وسأضاعف عملي وسأزيد جهدي من أجل الكيان".