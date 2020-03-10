مدير «الأغذية العالمي»: نعمل على تنفيذ أنشطة في 8 قرى بأسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بماجستيك هايلى المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، وذلك ضمن زيارته للمحافظة، وبحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديري الزراعة والمكتب الفنى.واستعرض اللقاء مجالات ومحاور عمل البرنامج داخل قرى ونجوع المحافظة والتى من أبرزها دعم صغار المزارعين من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأيضًا تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية مع تحسين التغذية للأطفال والسيدات الحوامل، وخاصة أن أسوان تأتى ضمن 7 محافظات تشهد العديد من الأنشطة لبرنامج الغذاء العالمى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطويع أولويات المطالب الجماهيرية ضمن محاور العمل.وقد أشاد اللواء أشرف عطية، بالدور الرائد لبرنامج الغذاء العالمى وهو الذى يأتي متوازيًا مع الجهود الحكومية المبذولة لتوفير مستوى معيشة أفضل وخاصة للمزارعين من خلال مبادرات الرئيس السيسى فى هذا الاتجاه والتى من أهمها مبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة وغيرها، مطالبًا بإنشاء مقر ومركز لبرنامج الغذاء العالمى فى أسوان باعتبارها عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية وجسر التواصل بين مصر وأشقائها فى القارة السمراء، وهو الذى سيساهم فى دعم محاور عمل البرنامج والتوسع فى أنشطته داخل القرى والنجوع والمناطق النائية ليعزز ذلك الخدمات المقدمة للمزارعين، ولا سيما فى مجال تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية مثل مخلفات النخيل وقصب السكر وغيرها، فضلًا عن تحقيق القيمة المضافة بالتوسع فى التصنيع الزراعى والمشروعات الداجنة والإنتاج الحيوانى.وأضاف أشرف عطية، بأننا نعمل فى منظومة متكاملة تستهدف الارتقاء بحياة المواطن البسيط سواء من خلال المبادرات الرئاسية أو المشروعات الجارية فى البنية التحتية والخدمية أو التشجيع والدفع لنجاح هذه البرامج للوصول إلى أهدافها لتحقيق التنمية المستدامة.ومن جانبه أوضح ماجستيك هايلى، بأن محاور عمل برنامج الغذاء ينفذ أنشطته فى 8 قرى على مستوى المحافظة تشمل قريتى بنبان بحرى والمنصورية بمركز دراو، وقرى المنشية الجديدة والسلسلة والكفور والرغامة شرق والرغامة غرب بمركز كوم أمبو، بجانب قرية كلابشة الجديدة بمركز أسوان.وتابع، أن الخطة الاستراتيجية للبرنامج ترتكز على التنسيق وتطويع الإمكانيات بما يتواكب مع أولويات العمل التنفيذى للحكومة من أجل تمكين المجتمعات الأكثر إحتياجًا والتى يصعب الوصول إليها فى العديد من مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وإتاحة الغذاء والتغذية، بالإضافة إلى التمكين الإقتصادى للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب، علاوة على دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، فضلًا عن بناء القدرات المؤسسية.وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة للمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة تقديرًا لدور المنظمة الدولية فى دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى حياة المواطنين.