افتتاح المعرض الخيري للطلاب بجامعة كفر الشيخ (صور)

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المعرض الخيرى السنوى لملابس الطلاب والمفروشات، والذى تُنظمه الإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة، بالتعاون مع كلية التجارة، ويستمر حتى 19 مارس الحالى.جاء ذلك بحضور الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق محمد الملا مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية، ومحمد محمود قريش مدير المدينة طلبة، ونيرة فاروق صلاح، مديرة المدينة طالبات 2.وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة من الملابس والمفروشات للطالبات والطلبة، ويأتى فى إطار نشر روح التكافل الاجتماعى، وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب، كاشفًا أن جميع المعروضات بالمجان للطلاب غير القادرين، وذوى الاحتياجات الخاصة، والطلاب المتميزين فى الأنشطة، وبأسعار رمزية لباقى الطلاب.وأكد حرص إدارة الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية والتى تُعد صورة من صور التكافل الاجتماعى، لافتًا أن جامعة كفر الشيخ تعمل على دعم الطلاب غير القادرين، وتشجيع التكافل الاجتماعى، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.وأشار إلى أن العائد من المعارض يوجه لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، معربًا عن سعادته بالمستوى المتميز للمعرض، مشيدًا بجودة المعروضات التى تعكس جهود المنظمين للمعرض.