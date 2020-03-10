عائدون من إيران.. 100 إصابة بكورونا فى تركيا وسط تكتم حكومة أردوغان

قالت مصادر من أنقرة إن تركيا بها حاليًا أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID - 19).وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تسودها حالة من التكتم الشديد، إذ لم تعلن حتى الآن عن أي إصابة.وكشفت المصادر عن أن مصدر الإصابات جاء عن طريق طائرة كانت في طريقها من إيران إلى إسطنبول، وتم تحويل مسارها للهبوط في أنقرة، بسبب الإصابات الموجودة فيها.وبينت أن الطائرة كانت تحمل 20 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، لأتراك عائدين من إيران.وكانت وكالة أنباء الأناضول قد نشرت تقريرًا عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، خلال رحلة من طهران إلى إسطنبول، للاشتباه فى وجود مسافرين مصابين بفيروس كورونا الجديد.وقالت مصادر مطلعة للأناضول، إن الطائرة المجدولة برقم (TK 8VÇ) حطت في مطار أسن بوغا الدولي الساعة 10.29 بالتوقيت المحلي.والطائرة تقل 132 مسافرًا، بينهم 17 شخصًا يشتبه في إصابتهم بالفيروس.وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًا منتصف يناير.وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.