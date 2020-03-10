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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«صديقة عمرى».. إسعاد يونس تهنئ يسرا بعيد ميلادها (صورة)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:44 م
إسعاد يونس
إسعاد يونس
ياسمين عباس
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هنأت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة يسرا بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إسعاد يونس صورة عبر حسابها تجمعها بالفنانة يسرا، وعلقت عليها قائلة: "النهاردة عيد ميلاد صديقة عمري وحبيبة قلبي يسرا، كل لحظة وأنتي طيبة ومتألقة وجميلة دايمًا"، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مهنئين يسرا بعيد ميلادها.

يذكر أن الفنانة يسرا، تحتفل بعيد ميلادها اليوم الموافق 10 مارس، حيث وجه لها عددًا من نجوم الفن رسائل التهاني عبر السوشيال، احتفالًا بتلك المناسبة التي احتوت على العديد من الكلمات الرقيقة والصور التي تجمعها معا فى مناسبات سابقة.

وكانت الفنانة يسرا ضمن المكرمين في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة عبلة الأسود، داخل معهد العالم العربي بباريس بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية، وحصلت النجمة يسرا على لقب سفيرة الدراما العربية، من المهرجان، وتسلمت التكريم من رئيس المعهد العالم العربي ووزير الثقافة الأسبق بفرنسا.
«صديقة عمرى».. إسعاد يونس تهنئ يسرا بعيد ميلادها (صورة)
«صديقة عمرى».. إسعاد يونس تهنئ يسرا بعيد ميلادها (صورة)

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