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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء: 13 عملية إرهابية في 6 دول بداية مارس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:43 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، في مؤشر الإرهاب الأسبوعي أن الأسبوع الأول من شهر مارس شهد (13) عملية إرهابية نفذتها (4) تنظيمات إرهابية بالإضافة إلى العمليات ضد مجهول، والتي ضربت (6) دول أسقطت (273) شخصا ما بين قتيل ومصاب.

وأوضح المؤشر إلى أن أفغانستان جاءت في المرتبة الأولى بواقع (7) عمليات بما نسبته 54% من جملة العمليات نفذت حركة طالبان (5) منها، وسجلت عملية ضد تنظيم داعش عبر فرعه هناك المعروف باسم " ولاية خراسان"، حيث تصاعدت العمليات الإرهابية على مواقع حكومية بالرغم من التوصل إلى بوادر اتفاق مع الحركة ينهي الصراع الدائر في البلاد، ويفتح المجال أمام انسحاب كامل القوات الأجنبية من البلاد خلال مدة أربعة عشر شهرًا شريطة التزام طالبان بتعهداتها.

وذكر بيان المؤشر أن نيجيريا حلَّت في المرتبة الثانية بعمليتين إرهابيتين بما نسبته 15% من العمليات، وهو ما يمثل تراجعًا في عدد العمليات الإرهابية، حيث نفذ تنظيم "بوكو حرام" عملية إرهابية واحدة، وتظل الحركة هي الأكثر دموية في أفريقيا جنوب الصحراء، فلا يزال الساحل الأفريقي منطقة عمليات بالنسبة إلى التنظيمات الإرهابية.

وأضاف البيان أن حركة طالبان جاءت في المرتبة الأولى في مؤشر التنظيمات الأكثر تنفيذًا للعمليات حيث نفذت (5) عمليات إرهابية بنسبة 38% من العمليات، فلا يزال هناك فصيلا داخليا في الحركة يرفض الإقدام على هذا الاتفاق؛ مما قد يحدث انشقاقات داخلية تؤثر على قوتها، ولذلك تريد أن تثبت أنها سائرة على نهجها عبر استهداف القوات الأمنية بشتى صورها، بينما جاء تنظيم "داعش" في المرتبة الثانية بواقع عمليتين إرهابيتين. وحل كل من (نصرة الإسلام والمسلمين - بوكو حرام) في المرتبة الثالثة بواقع عملية واحدة لكل تنظيم.

وفي ذات السياق، سجلت (4) عمليات إرهابية أخرى ضد مجهول بما نسبته 31% من جملة العمليات، ولكن هذا النمط من العمليات عادة ما تتخذه بعض التنظيمات بهدف عدم الإعلان عن نفسها في بعض الأوقات خاصة في أوقات التراجع حتى لا تتعرض للملاحقات الأمنية.

وأوضح المؤشر أن قوات الجيش والشرطة كانت في الترتيب الأول من حيث الفئات الأكثر استهدافًا بعدد (5) عمليات إرهابية لكل منها، وبنسبة 38%، بينما استهدفت العمليات المدنيين بعدد(3) عمليات إرهابية بنسبة 23%.

وشهد المؤشر تعدد أنماط العمليات الإرهابية التي شهدها المؤشر لهذا الأسبوع ما بين (رصاص - لغم – سترة انتحارية – قذيفة)، وجاء في المرتبة الأولى من حيث الأنماط الأكثر تنفيذًا للعمليات إطلاق الرصاص بواقع (9) عمليات بما نسبته 69% من جملة أنماط العمليات، بينما جاءت الأخرى بعدد عملية واحدة لكل منها.
الإفتاء: 13 عملية إرهابية في 6 دول بداية مارس
الإفتاء: 13 عملية إرهابية في 6 دول بداية مارس

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