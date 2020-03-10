سوزان العبود: الحرب والذات الإنسانية دفعاني للكتابة

كشفت الفنانة التشكيلية والكاتبة السورية سوزان العبود، رحلتها مع الكتابة قائلة: "كنت بجانب الفن أمارس الكتابة على هيئة كتابة القصص القصيرة والنثريات بشكل متقطع، لكن في الفترة الأخيرة وبالتحديد ما بعد الحرب في سوريا، بدأت أجد أن النحت والرسم وحدهما لم يعدا كافيين للتعبير عن ما يدور بداخلي فكُثفت العمل على القصة والخواطر.وأضافت في تصريحات لـ"الدستور"، أن البداية في الكتابة كانت تجارب من الطفولة المبكرة، لكن التجربة نضجت بعد الحرب فهذا ما دفعني للبدء بتنظيم الأفكار على الورق والقرار بضرورة نشرها كمحاولة للتعبير عن مكنوناتي كإنسانة أولًا وكفنانة ثانيًا.وأشارت إلى أن الكتابة هي وسيلة أو أداة للتعبير عن أي شعور يراودني سواء بالضيق أو الفرح تبدأ الأفكار بالتدفق فأقوم بتفريغها على الورق، قد تكون هذه الأفكار عبارة عن ذكريات أو أحداث قد مرت بالفعل بتجربتي الشخصية، أو عبارة عن شخوص مفترضه أحاول أن أعيش تجربتها من منظوري الشخصي.وأوضحت أن الدوافع التي جعلتها تتجه إلى الكتابة أنها كثيرة أهمها، الحاجة للتعبير عن الذات الإنسانية، وكثافة الأحداث والمتغيرات تستوجب على الفنان أن يكون له كلمة وموقف.وقالت العبود إنها تملك إصدارين عن ملتقى ابن النيل الأدبي، كتاب "الصمت" ويجمع بين الفن والأدب ويجمع حوالي ٨٠ عمل من أعمالها الفنية أغلبها حول النحت كل عمل مرفق بومضة من أفكارها، وأما الكتاب الثاني" آزاد " وهو مجموعة قصص قصيرة مجموعة في حوالي ٣٢ نصًا، ومجموعة آزاد ستشارك في معرض الكتاب في الإسكندرية في أبريل القادم.لافتة أنها تستعد لرواية العام القادم، وهي مجموعة قصصية تدور أغلب القصص بها حول صراعات الإنسان في هذا العصر معاناته والواقع الذي عايشه ومازال.وأوضحت أن الذي تبني موهبتها ودعمها ملتقى ابن النيل الأدبي ومؤسسة الفنان التشكيلي والكاتب المسرحي حسام عزام عزام، التي عرفتها عن طريق الصدفة، منوهة إلى أن الملتقى يدعم المواهب في الوطن العربي.ويشار إلى أن سوزان العبود خريجة كلية الفنون الجميلة بدمشق، كما حصلت على دبلوم دراسات عليا من كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق عام 2002، كما عملت معيدة بها.كما التحقت العبود بجامعة برلين للفن UDK، وحصلت على الشهادة العليا منها عام 2009.نظمت العديد من المعارض الفردية والجماعية في دول العالم، صدر لها كتابان بعنوان "الصمت" و"آزاد" عام 2020.حصلت على العديد من الجوائز أبرزها: الجائزة الثانية للنحت في معرض الشباب الثاني دمشق 2001‬‬‬‬،وجائزة لجنة التحكيم ملتقى الفن والشعر في أمريكا 2016‬‬‬‬، وجائزة الفن على مستوى العالم من أمريكا قسم النحت المرتبة السادسة.