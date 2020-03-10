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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تناشد مواطنيها عدم السفر خوفًا من كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:42 م
وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
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ناشدت وزارة الخارجية البحرينية جميع المواطنين عدم السفر في هذه الفترة إلا للضرورة القصوى نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد19) في عدد من الدول.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - أن هذا الإجراء لضمان سلامتهم وحفاظًا على صحتهم، مؤكدة ضرورة اتباع النصائح والإرشادات عند الحاجة إلى السفر.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين حتى الآن 95 حالة.

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