البحرين تناشد مواطنيها عدم السفر خوفًا من كورونا

ناشدت وزارة الخارجية البحرينية جميع المواطنين عدم السفر في هذه الفترة إلا للضرورة القصوى نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد19) في عدد من الدول.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - أن هذا الإجراء لضمان سلامتهم وحفاظًا على صحتهم، مؤكدة ضرورة اتباع النصائح والإرشادات عند الحاجة إلى السفر.وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين حتى الآن 95 حالة.