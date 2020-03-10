وزير خارجية النمسا يستقبل «والي» ويؤكد دعم بلاده للأمم المتحدة

استقبل الكسندر شالينبيرج وزير خارجية النمسا، الدكتوره غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات وفريق عملها بمقر وزارة الخارجية النمساوية في فيينا.وأكد وزير خارجية النمسا على ترحيب حكومته وترحيبه الشخصي باختيار "والي" لهذا المنصب كما أكد على سعاده حكومته بوجود "سيدة" لأول مرة في هذا المنصب الأممى الرفيع، وتناول الاجتماع اهتمام النمسا بدعم الدبلوماسية متعددة الأطراف ودعم الأمم المتحدة للقيام بدورها والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وتم الاتفاق على تنسيق الجهود للاحتفال بمرور ٧٥ عامًا على إنشاء الأمم المتحدة ومرور ٦٠ عاما على انضمام النمسا للأمم المتحدة على أن تمتد الفعاليات لتشمل المقاطعات الجغرافية والفئات العمرية شاملة شباب الجامعات وطلبة المدارس وأكد على دعم النمسا لجهود "غادة والي" واتفاقه معها على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.وجدير بالذكر أن السيد الكسندر فاندر بيلين رئيس جمهورية النمسا كان قد استقبل الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات مع بدء استلامها مهام منصبها بفيينا معبرا عن سعادته لتقلدها هذا المنصب الدولي الرفيع.