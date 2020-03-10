تسليم 76 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" لها.وكلف الوزير،السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، بتسليم 76 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرًا لما تمثله هذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي.وأوضح الوزير، أن الوزارةاهتمت بالعمالة غير المنتظمة وذلك بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية،للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية، تتلائم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.وقام "السنجابي"، بتوضيح بنود اللائحة الجديدة رقم 162 لسنة 2019 للعاملين المسجلين بالإدارة وتعريفهم بالمنح التي تصرف سنويا لهذه الفئة، وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية ومزايا شهادات الأمان للعمال، وحضر تسليم شهادات أمان، محمد أشرف كريم الدين، وكيل المديرية، ونجاح شرعان، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة وفريق العمل بالإدارة.