رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد

رفضت المحكمة المركزية لدى الاحتلال الإسرائيلي، ومقرها مدينة القدس المحتلة، طلبًا من محامي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بتأجيل الجلسة التي سيتم فيها قراءة لوائح الاتهام ضد الأخير، وبدء محاكمته.وأكدت المحكمة المركزية لدى الاحتلال أن أولى جلسات محاكمة نتنياهو ستكون في موعدها الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم 17 مارس الجاري، بتهم الفساد وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة وسوء استغلال السلطة، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال.وأظهرت النتائج النهائية، غير الرسمية، لانتخابات الكنيست، حصول تيار اليمين الذي يقوده نتنياهو، على 58 مقعدًا، بينما حصل تيار اليسار الذي يتزعمه بيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، على 55 مقعدًا.وأوضحت نتائج الفرز حصول حزب نتنياهو على 36 مقعدًا، مقابل 33 مقعدًا لحزب جانتس، فيما حصدت القائمة العربية المشتركة على 15 مقعدًا، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان على 7 مقاعد.