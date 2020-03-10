ملك: 100 مليون مصري خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي

قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن هناك 100 مليون مصري يقفون خلف القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري وكلنا ثقة فيما يتخذونه من إجراءات بهذا الشأن.وأضاف ملك خلال الجلسة الرقابية بحضور وزير الري للرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الخاصة بمشكلات مياه الري أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة بخصوص مركز سمالوط أتمنى أن يتم تغطيته.وتابع مجدي ملك، أن هناك أملاكا لوزارة الري منذ 25 عاما لم تلتفت إليها إلا مؤخرا وكانت متروكة للخارجين عن القانون في الوقت الذي قام بعض المواطنين باستغلال بعض الأراضي بشكل جيد ومن ثم تقنين أوضاعهم ضرورة.