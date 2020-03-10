قبرص تلزم القادمين من الصين بالحجر الصحي لمنع تفشي كورونا

أصدرت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للأشخاص الذين سافروا خلال الأسبوعين الماضيين.ووفقا للتعليمات الجديدة - حسبما أوردت وكالة الانباء القبرصية (سي إن إيه) - فإنه سيخضع المسافرون الذين وصلوا من الصين وإيطاليا وإيران للعزل الإلزامي والحجر الصحي في منازلهم أو أماكن تابعة وزارة الصحة.ومن المقرر أن يتعين على القادمين من المناطق الأخرى من اليابان وهونج كونج وألمانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان والمملكة المتحدة أن يكونوا تحت عزل ذاتي إلزامي داخل منازلهم أو مناطق وزارة الصحة لمدة 14 يومًا ويجب عليهم تجنب الاحتكاكات القريبة أو الحركة.وفيما يتعلق بالقادمين من سويسرا وهولندا والسويد وبلجيكا وسنغافورة يلزمون التقيد بحد تحركاتهم إلا للضرورة القصوى ومراقبة صحتهم والإبلاغ عن أي أعراض.وفي وقت سابق اليوم، تم تشخيص إصابة ألمانية كانت تقوم بقضاء عطلة في قبرص الشمالية، بفيروس كورونا، ليتم بذلك تسجيل أول حالة إصابة بالمرض.