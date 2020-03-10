رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تشكل غرفة عمليات للتواصل بين القطاعات.. وتلغي البصمة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:33 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال عاشور
طباعة
شكلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة غرفة عمليات للتواصل بين كل قطاعات الوزارة فى مختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة خطط عمل نشر الوعى الصحى للعاملين والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستحدث واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعقيم وتطهير الأماكن التى يرتادها الجمهور من مسارح وقاعات وغيرها.

كما أصدرت وزير الثقافة العديد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة منها تفعيل دور إدارات السلامة والصحة المهنية حيث تمت طباعة العديد من النشرات الإرشادية التي توضح سبل الوقاية من أخطار الأمراض المعدية إلى جانب إيقاف العمل بجهاز التوقيع بالبصمة الالكترونية بالإضافة الى عرض أفلام للتعريف بأساليب الوقاية وتجنب العدوى، وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها الحد من فرص انتشار الفيروسات مؤكدة علي ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية في مختلف قطاعات وهيئات الوزارة.

موضوعات متعلقة

سقوط «نادي الدعارة» في المهندسين.. المرة بـ1200 جنيه

الإحصاء: أسعار السجائر ارتفعت 1.8% قبل إقرار الزيادة رسميا

وزارة الرياضة توضح مصير الدورى الممتاز بعد قرارات تعليق البطولات

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

وزارة الرياضة توضح مصير الدورى الممتاز بعد قرارات تعليق البطولات

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

النساء اللاتي يعانين من مشاكل فى القلب بحاجة لحياة مرنة

منوعات

إلغاء مؤتمر دولي في أوديسا خوفا من «كورونا»

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

رابط موقع حساب المواطن 2020.. سجل الآن في دفعات مارس (اعرف التفاصيل)

عوامل ساهمت في وفاة مصابي كورونا في ووهان

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال حمدوك
سيد عبدالقادر
فيروسات ضد مصر
مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
لواء.حمدى البطران
حقيقة لا يمكن إنكارها
المزيد

الثقافة

أدباء يصدرون بيانًا للتصدي لمحاولة تأجيل انتخابات اتحاد الكتاب

سوزان العبود: الحرب والذات الإنسانية دفعاني للكتابة

وزيرة الثقافة تشكل غرفة عمليات للتواصل بين القطاعات.. وتلغي البصمة

«روائيون يأكلون نسورًا مشوية» رواية جديدة لمبارك رجب