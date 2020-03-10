ترحيل هارب من 54 حكمًا قضائيًا للنيابة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، ترحيل متهم بالنصب وصدر ضده 54 حكما قضائيا للنيابة المختصة التابعة للأحكام الصادرة ضده.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، يفيد بورود معلومة باختباء رجل أعمال وصاحب شركة استثمار عقارى متهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم تسليمهم شقق سكنية.وتحركت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التجمع الأول برئاسة المقدم تامر عبدالشافي، من القسم، وتم ضبطه داخل شقة بمنطقة الرحاب وبالكشف عن اسمه تبين أنه صادر ضده 54 حكمًا قضائيًا.بالعرض على العميد عمرو إبراهيم، رئيس قطاع القاهرة الجديدة أمر بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.