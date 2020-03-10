مؤتمر صحفي لوزراء الإعلام والسياحة والصحة للإعلان عن مستجدات «كورونا»

تعقد وزارة الدولة للإعلام، مؤتمرا صحفيا، بعد قليل، للإعلان عن إجراءات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.ويلقي كلمات المؤتمر كل من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وخالد العناني، وزير الآثار والسياحة.وتعرض وزيرة الصحة خلال المؤتمر نتائج التحاليل التى تم إجراؤها للسائحين فى الأقصر وأسوان، كما يلقى وزير السياحة كلمة فى المؤتمر، وسيحضر المؤتمر وزير الدولة للإعلام.ويعقد المؤتمر بمقر وزارة الإعلام بجاردن سيتي.