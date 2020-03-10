عميد «صيدلة نيو جيزة»: نتخذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة منال ماهر، عميد كلية الصيدلة، بجامعة نيو جيزة، إن منتدى المستحضرات والمثائل الحيوية يعد فرصة جيدة لتبادل الآراء والأبحاث العلمية لتقدم صناعة الدواء في مصر والعالم، خصوصًا خلال الوقت الراهن الذي يعاني فيه العالم من فيروس كورونا.وأضافت منال ماهر، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك إجراءات احترازية اتخذتها الكلية لمواجهة فيروس كورونا، منها وضع خطط للتدريس في حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة، والتهوية المستمرة، ومنع التكدس، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع الطرق الصحية للسعال.ونوهت عميد كلية الصيدلة، بأنه لا بد أن يتم فحص الطلاب الذين يعانون من أية أعراض اشتباه في الإصابة، والتوعية المستمرة للطلاب بعدم الحضور في حالة وجود أية أعراض، وارتداء ماسك طبي، وتعقيم المدرجات والمعامل وغرف التدريس.