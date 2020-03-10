عبد العال: التعدي على نهر النيل أمر محزن

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعدي على نهر النيل أمر مُحزن قائلا:" اللي ياخد مركب من هنا لأسوان هيحزن، كلنا بنتألم بسبب التعدي الموجود على نهر النيل، فالنيل كان مقدسا وكان هناك قسما باحترام نهر النيل وعدم تلويث مياهه".جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة عبدالعال، والتي تناقش 78 طلب إحاطة ومناقشة عامة وسؤال وبيان عاجل لوزير الري بسبب بعض المشاكل في كافة قطاعات وزارة الري تقدم بها عدد من النواب.