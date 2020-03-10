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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يبحث مع سفير غينيا الاستوائية سبل التعاون

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:29 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، خوسيه أسونو، سفير جمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم جميع سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بغينيا الاستوائية، وكذا زيادة عدد المنح الدراسية لطلابها للدراسة بالجامعات المصرية فى تخصصات الطب والزراعة والترجمة وتدريس اللغة العربية وغيرها من التخصصات، ووعد الوزير بتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وأكد عبدالغفار، وفق بيان، على المكانة الخاصة لدول إفريقيا لدى مصر، والتي تمثل واقع وحاضر مشترك من العلاقات الطيبة، مؤكدا حرص الوزارة على دعم العلاقات بين البلدين بكافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية.

وأوضح، أن المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية بالإدارة المركزية للطلاب الوافدين تم تجهيزه بأحدث الوسائل لتقليل شعور الاغتراب لديهم، مشيرا إلى ترحيب المركز لاستقبال جميع الطلاب الوافدين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأشار الوزير إلى مبادرة "ادرس في مصر"، موضحا أن التطبيق الخاص بالمبادرة يتيح بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، مضيفا أن التطبيق يساعد أيضًا الطلبة الوافدين والراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي.

ومن ناحيته، أعرب سفير غينيا الاستوائية عن تقدير شعبه وحكومته لمصر، مشيرًا إلى ما تمثله العلاقات مع مصر من خصوصية وتميز وتقدير لدى شعب غينيا الاستوائية، مشيدا بدور مصر الرائد وما تقدمه من دعم ومساندة لأشقائها الأفارقة، خاصة في المجالات التعليمية والعلمية، مثنيًا على دعم مصر لطلاب غينيا الاستوائية والترحيب بزيادة عددهم للدراسة بالجامعات المصرية.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتورة ميادة بلال، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، والملحق الثقافي لجمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة.

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