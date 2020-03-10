«في أقل من 30 دقيقة».. ارتفاع عدد مصابي كورونا في إسرائيل لـ58

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 58 شخصًا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأكدت صحة الاحتلال تسجيل 3 حالات جديدة، وهم مستوطن يعيش في مدينة القدس، 66 عامًا، ومستوطن في الثلاثينيات من عمره، تعاملا مع مصابين بفيروس كورونا، وأخر من تل أبيب، عاد من النمسا في 7 مارس الجاري، وكان في الحجر الصحي المنزلي منذ عودته.وجاء إعلان صحة الاحتلال، بعد نحو 30 دقيقة فقط، من إعلانها تسجيل أربع حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة في تل أبيب، قرارها بإخضاع أي شخص يدخل إلى إسرائيل إلى فترة الحجر الصحى داخل المنزل، والذى تبلغ مدته 14 يومًا، سواء كانت تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.