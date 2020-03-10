ضبط طن لحوم فاسدة بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين وقوة من مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية، من ضبط طن لحوم فاسدة مجهولة المصدر، اليوم، بإحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية.وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمنوفية، يفيد بتمكن لجنة من الطب البيطري بقيادة الدكتور هاني شمس الدين بالاشتراك مع رجال مباحث التموين والرقابة التموينية من ضبط طن و150 كيلو كبد وقوانص وهياكل دواجن بإحدى قرى مركز الباجور.وأكد الدكتور سيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية فساد المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر 4329 جنح مركز الباجور، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.