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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:32 م
نستله مصر
نستله مصر
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أعلنت شركة نستله العالمية عن إطلاق سياسة جديدة لمد فترة إجازة الوضع المستحقة للوالدين العاملين بالشركة ل 18 اسبوع بدءًا من الأول من إبريل القادم. ولكن هنا فى نستله مصر تم اقرار مد الاجازة لمقدمي الرعاية الأساسية (الأمهات) إلى 24 أسبوعًا مدفوعين الأجر، وتوفر هذه السياسة أربعة أسابيع لمقدمي الرعاية الثانوية (الأباء) مدفوعة الأجر وهو من شأنه تمكين الأباء من رعاية أسرتم بشكل جيد فى هذه الفترة المهمة فى حياة الطفل.
وجاء إعلان الشركة تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس. وبهذه المناسبة، قالت نهلة كمال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام قطاع العلاقات المؤسسية والتسويقية بشركة نستله مصر: " أن المساواة في شركة نستله مصر شيء أساسي ضمن استراتيجية الشركة حيث اننا نؤمن بدور الأم والأب معاً للاهتمام بصحة الطفل والعناية به خاصةً في أيامه الأولى." وأضافت كمال أنه تم تطبيق استراتيجية منح 24 اسبوع إجازة مدفوعة الأجر بما في ذلك فترات ما قبل الولادة وما بعد الولادة وهذا ايماناً بأهمية توفير الوقت الكافى للأم للقيام بدورها نحو طفلها والعمل بشكل متوازن دون الشعور بالتقصير تجاه أى منهما. أما عن مقدم الرعاية الثانوي (الأب) فهو أي موظف يصبح والداً ويتم منحه إجازة أربعة أسابيع مدفوعة الأجر لكى يتمكن من الأهتمام بصحة الأسرة.
وبالإضافة إلى هذه السياسة الجديدة التي تسهم في تعزيز الأمان الوظيفي ومفاهيم المساواة والاهتمام بصحة الأسرة، تمنح شركة نستله مصر خيارات عمل مرنة إلى جانب دعم الرضاعة الطبيعية حيث أنها توفر غرف للرضاعة خلال ساعات العمل في المقر الرئيسي للشركة وهي مجهزة تجهيزاً مثالياً لضمان راحة الأمهات وفقاً لأعلى المعايير الصحية.
ويمثل الالتزام بـتحقيق المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية في مبادرات التنوع والشمول لدى نستله مصر، ويقضي بتطبيق نظاماً يهدف إلى صقل المهارات وتوفير ظروف عمل داعمة لضمان منح جميع الموظفين فرصاً متساوية لتطوير مسيرتهم المهنية داخل الشركة.
وارتفعت نسبة التمثيل النسائي في المراكز الإدارية في شركة نستله مصر إلى ما يقارب 36٪، حيث تواصل الشركة المضي قدماً في التزامها بتعزيز التوازن بين الجنسين، وذلك من خلال رفع نسبة التمثيل النسائي في مناصب المدراء وكبار القادة ليصل إلى 33%.

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