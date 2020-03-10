ضبط عاطلين يعرضان سيارة مسروقة للبيع بحدائق القبة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين يعرضان سيارة للبيع في منطقة حدائق القبة.وأكدت التحريات عرض شخصين سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلان.بمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة حال توقفها بنطاق محافظة الجيزة بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.