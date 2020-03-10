تفاصيل ما يحدث داخل «مستقبل وطن».. وبيان رسمي للحزب (خاص)

أكدت مصادر قيادية داخل حزب مستقبل وطن، إن عدد من قيادات الحزب عقدوا اجتماعا مساء أمس الأثنين، قبلت خلاله استقالة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب من منصبه، مع تولي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ابن محافظة المنيا مركز بني مزار، المنصب.وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الاتفاق على تعيين المهندس أشرف رشاد أمينا عاما للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائبا لرئيس الحزب، والمستشار عصام هلال أمينا عاما مساعدا لشؤون التنظيم.وأضافت المصادر، أن الحزب سيصدر بيانا رسميا خلال ساعات على لسان الدكتورة دينا عبد الكريم، أمين لجنة الإعلام، تكشف خلاله التشكيل الجديد للحزب، وكذلك الرد على كل ما أثير من مغالطات ومعلومات تم تداوله منذ الصباح الباكر.