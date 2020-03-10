تطوير مصر تطلق مرحلة جديدة «The Vues» ضمن استثماراتها في بلومفيلدز بمستقبل سيتى

◄ د. احمد شلبى: إطلاق "The Vues" وبدء الأعمال الإنشائية في بلومفيلدز خلال شهر مارس يؤكد أننا نخطو خطوات جادة نحو استكمال المراحل الأولي من المشروع

◄ تسليم جميع المراحل خلال مواعيد التسليم المتفق عليها يعكس التزام تطوير مصر تجاه عملائها



أعلنت شركة تطوير مصر عن إطلاق مرحلة جديدة " The Vues" في مشروع بلومفيلدز في مستقبل سيتى في القاهرة الجديدة، خلال اللقاء السنوي الذي تعقده تطوير مصر مع المسوقين العقاريين وحضره 1500 شخص يمثلون 300 شركة للتسويق العقاري. يمتاز مشروع بلومفيلدز بكونه مشروعًا عمرانيًا متكاملًا ومتعدد الاستخدامات، كما يتفرد بموقعه الاستراتيجي، حيث إنه بالقرب من شارع التسعين ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي كما يوفر وصولاً مباشرًا إلى محطة القطار السريع في القاهرة الجديدة والمطار الدولي، وقريب من المربع الذهبي والعاصمة الإدارية وهو على بعد 45 دقيقة فقط من العين السخنة.



ويمتد مشروع بلومفيلدز على مساحة 415 فدانًا بإجمالي استثمارات تصل إلي 33 مليار جنيه، وتضم المرحلة الجديدة " The Vues" أكثر من 1000 وحدة بمساحات تتراوح بين 75-210 أمتار، بعدد 1-3 غرف على حسب مساحة الوحدة، وذلك ضمن المكون السكنى في المشروع، والذي يمتد على مساحة 325 فدانًا، كما تشمل هذه المساحة المكونات الإدارية والتجارية والترفيهية. كما يتضمن المشروع منطقة تعليمية علي مساحة 90 فدانًا باستثمارات تصل إلي 5 مليارات جنيه، تشمل 4 مدارس دولية وحرمًا جامعيًا دوليًا لريادة الأعمال، من المقرر أن يستضيف عددًا من فروع لجامعات دولية International Branch Campus (IBC)، وقامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نيو جيرسي للعلوم والتكنولوجيا NJIT والتي من المقرر أن تستقبل أول طالب لها فى سبتمبر 2021.





أعلنت شركة تطوير مصر عن إطلاق مرحلة جديدة " The Vues" في مشروع بلومفيلدز في مستقبل سيتى في القاهرة الجديدة، خلال اللقاء السنوي الذي تعقده تطوير مصر مع المسوقين العقاريين وحضره 1500 شخص يمثلون 300 شركة للتسويق العقاري. يمتاز مشروع بلومفيلدز بكونه مشروعًا عمرانيًا متكاملًا ومتعدد الاستخدامات، كما يتفرد بموقعه الاستراتيجي، حيث إنه بالقرب من شارع التسعين ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي كما يوفر وصولاً مباشرًا إلى محطة القطار السريع في القاهرة الجديدة والمطار الدولي، وقريب من المربع الذهبي والعاصمة الإدارية وهو على بعد 45 دقيقة فقط من العين السخنة.ويمتد مشروع بلومفيلدز على مساحة 415 فدانًا بإجمالي استثمارات تصل إلي 33 مليار جنيه، وتضم المرحلة الجديدة " The Vues" أكثر من 1000 وحدة بمساحات تتراوح بين 75-210 أمتار، بعدد 1-3 غرف على حسب مساحة الوحدة، وذلك ضمن المكون السكنى في المشروع، والذي يمتد على مساحة 325 فدانًا، كما تشمل هذه المساحة المكونات الإدارية والتجارية والترفيهية. كما يتضمن المشروع منطقة تعليمية علي مساحة 90 فدانًا باستثمارات تصل إلي 5 مليارات جنيه، تشمل 4 مدارس دولية وحرمًا جامعيًا دوليًا لريادة الأعمال، من المقرر أن يستضيف عددًا من فروع لجامعات دولية International Branch Campus (IBC)، وقامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نيو جيرسي للعلوم والتكنولوجيا NJIT والتي من المقرر أن تستقبل أول طالب لها فى سبتمبر 2021.

The Vues

وعقب د. احمد شلبى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن المرحلة الجديدة التي تم اطلاقها فى بلومفيلدز وبدئ الاعمال الانشائية بالمشروع خلال شهر مارس يؤكد أننا يوما بعد الأخر نخطو خطوات جادة نحو استكمال المراحل الاولي من المشروع ليتم تسليم جميع المراحل خلال المواعيد المتفق عليها، وذلك يعكس التزام الشركة تجاه عملائها، كما أشار الدكتور شلبي الى أن مشروع بلومفيلدز له طابع الخاص في التصميم حيث انه مشروع يتميز بعناصر متعددة تحقق مفاهيم الاستدامة العالمية مما سيساهم في تحقيق قيمة مضافة وأسلوب حياة مختلف لعملاء تطوير مصر.

من المقرر طرح خطط بيعية للمرحلة الجديدة ‘’The Vues’’ تتضمن 0% مقدم للتعاقد والسداد على أقساط تصل الى 10 سنوات بهدف جذب المزيد من العملاء الذين نستهدفهم للإقامة فى بلومفيلدز. وتتضمن المرحلة الجديدة حديقة مركزية كبيرة مقامة على مساحة 10 أفدنة تتيح رؤية كاملة لها من كافة الوحدات ومن كافة الاتجاهات، وبها العديد من المرافق تتضمن مسارات للركض، منطقة للحيوانات الأليفة، wifi، منطقة للشواء، صالة رياضية، ممرات للدراجات، ملاعب رياضية، وجيم.

وقد تم تصميم هذه المرحلة بالاستعانة بمجموعة كبرى من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الهندسية والمعمارية، وذلك لوضع خطة تنفيذية متكاملة بدءا من وضع الاساسات وحتى التشطيبات النهائية واختيار الديكورات والتصميمات الداخلية التى تقوم بها تطوير مصر من خلال شراكتها مع المهندسة ومصممة الديكور المصرية الشهيرة «مني حسين»، والتى تقدم تصميمات مبدعة ومبتكرة، تتوافق مع رؤية وفلسفة تطوير مصر التي تشمل تقديم أسلوب حياة راق لعملائها.

ومن ناحية أخرى ستقوم شركة تطوير مصر بطرح 350 وحدة سكنية داخل مشروعها الرائد بمنطقة العين السخنة المونت جلالة . بتصنيفات مختلفة حرصا من الشركة على تقديم وحدات أكثر كفاءة لتناسب احتياجات العملاء المختلفة. فالوحدات تختلف من حيث الشكل والمساحات، وتتضمن تاون هاوس بمساحات تتراوح بين 155-188 متر، ذات 3 غرف ،وفيلات مستقلة بمساحات تتراوح بين 213-220 ذات 4 غرف ذلك الي جانب غرفة اخرى للمربية في كلاً من المنتجين. بالإضافة الى طرح شاليهات بمساحات تتراوح بين 95- 115 متر ذات غرفتين و 3غرف، ووحدات من منتج " Loft " بمساحات تتراوح بين 70-112 متر ذات غرفة وغرفتين و 3غرف.