8 مصابين جدد بكورونا فى إندونيسيا.. والإجمالى 27

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع بذلكالعدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 27 حالة.وقال مسئول بالوزارة يدعى أحمد يوريانتو، للصحفيين، إن أعمار المرضى الجدد تتراوح بين33 و73 عامًا ومن بينهم أجنبيان.وأضاف أن خمسة من الحالات الجديدة واردة من الخارج واثنتان لهما علاقة بتسلسل عدوى سابق، فيما ما زالت تجرى تحريات لمعرفة منشأ الإصابة الثامنة.