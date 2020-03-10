البحر الأحمر: 11 محضرًا في حملة على المخابز والمدارس بالقصير

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إن هيئة الرقابة الإدارية تواصل تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، حيث شنت أمس الإثنين، حملة موسعة بمدينة القصير، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، بهدف إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الرضا لدى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع الفساد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.أوضح المحافظ أن الحملة التي شنها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية أمس، قامت بالمرور على مدرسة القصير الفندقية واكتشفت انصراف جميع العاملين بالمدرسة وعدم وجود طلبة بها، كما مرت الحملة على مدرسة عمر بن عبدالعزيز ولاحظت وجود شروخ بالمباني وغرف الصرف الصحي متهالكة والمدرسة بالكامل تحتاج صيانة.وأشار المحافظ إلى أنه تم المرور على المخابز ومحطات البنزين والمحلات العامة، وتم تحرير 7 محاضر لمخابز مختلفة (مدعم وسياحي)، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار وعدم حمل شهادات صحية، كما لوحظ بعض بالوعات الصرف الصحي بدون غطاء وبعض الكابلات المكشوفة بالطرق، وتم تكليف رئيس المدينة بسرعة تلافي هذه الملاحظات، مؤكدًا على مواصلة التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد لمنع الفساد والإهمال الإدارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ليست مقتصرة على مدينة واحدة فقط، بل إنها ستشمل مختلف قرى ومدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها.