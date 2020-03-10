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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد العسيري

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ميريهان حسين تشكر أبطال «ختم النمر» (صورة)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:17 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت ميريهان حسين رفقة الفنان أحمد صلاح حسني، بطل مسلسل "ختم النمر"، وفريق عمل المسلسل، وعلقت على الصورة، قائلة: "وجودي وسطكم كان جميل، كل يوم تصوير تعبنا فيه كلنا بس أنا ماحستش بالتعب ده عشان كنت مبسوطة ومستمتعة بالشغل مع كل واحد فيكم".

ووجهت ميريهان حسين، الشكر لفريق عمل المسلسل، مردفة: "شكرًا لكل فريق عمل مسلسل ختم النمر.. أجمل ناس شكرًا على احترامكم وذوقكم وجمالكم"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها مشيدين بأدائها في المسلسل.

واستطاع مسلسل "ختم النمر" للفنان أحمد صلاح حسني أن يجذب انتباه المشاهدين، ما جعله يتصدر محرك البحث جوجل، وقد حظي المسلسل باهتمام كبير من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا منذ بداية عرض الحلقات الأولى منه، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي رومانسي.

مسلسل "ختم النمر" يناقش قضية مهمة وهي التجارة في الآثار، وتم تصوير معظمه في مدينة أسوان، التي تحتوي على جزء كبير من آثار مصر، وبطولة أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، حسنة سليم، تميم عبده، تامر شلتوت وآخرين، وهو سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومخرج منفذ وائل صبري، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.

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