السعودية تدين عدم ختم إيران لجوازات مواطنيها

استنكر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عدم قيام إيران بختم جوازات المواطنين السعوديين، لافتًا إلى أن هذا يقوض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، "أدان سلوك إيران غير المسئول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ ما يشكل خطرًا صحيًا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسئولية المباشرة، وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس".ووفقًا للبيانات الرسمية التي استعرضها الاجتماع، فقد تم الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصًا، والحجر الصحي على 468 شخصًا.وأكد المجلس، أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتة، "وتأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها".