الصور الأولى لأشقاء قنا الثلاثة ضحايا نيران شقيقهم

تنفرد "الدستور"، بنشر أول صور للأشقاء الثلاثة، الذين أطلق شقيقهم الرابع النار عليهم بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بعدما أودعت الجثث بمشرحة المستشفى.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، اللواء محمد ضبش، مدير المباحث، يفيد مصرع خالد حسن السمان، 45 عامًا، وشقيقه ورقة بن نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهم الثالث عمر، 34 عامًا، بعد إصابتهم بطلقات نارية.وكشفت تحريات المباحث برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث، أن مرتكب الواقعة، شقيقهم محمود، ويبلغ من العمر 35 عامًا، أطلق على أشقائه النيران بسبب خلافات بينهم داخل المنزل.انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام البدوي، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب أحمد المعداوي، من وحدة مباحث أبوتشت، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، بضبط المتهم والسلاح المستخدم.