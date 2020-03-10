تقتل كورونا.. كمامة مطورة تُستخدم أكثر من مرة

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن كمامة طبية تستخدم لعدة مرات وتقتل الفيروسات بتقنية خاصة، في الصين.وأوضح التقرير، أن الكمامة تمتص الماء والهواء الرطب أثناء الزفير وتقتل الفيروسات بعد 8 ساعات من الاستخدام يوميًا، حيث طورتها شركة لتصنيع المعدات الطبية في جنوب البلاد، وذلك من خلال التقنية "الفضة النانوية" تساعد على الحماية من فيروس كورنا.وأضاف مدير الشركة المنتجة، أن الشركة حصلت على برءاة الاختراع وستغزو السوق الصينية في غضون شهرين.