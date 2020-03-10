عبد العال يرحب بوفد ذوي القدرات الخاصة من الإسكندرية

رحب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بزيارة وفد ذوي القدرات الخاصة من محافظة الاسكندرية، ووفد من متطوعي "نور الحياة" بمحافظة السويس، وطلاب وطلبات إدارة المرج التعليمية، ووفد اتحاد طلاب إدارة قليوب بمحافظة القليوبية.وقال علي عبدالعال إنه في إطار نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر، يستقبل مجلس النواب هذه الوفود، قائلًا: "باسمي واسمكم جميعا نحيي هؤلاء".وأضاف "عبدالعال" أن زيارة تلك الوفود والمشاركة في جزء من الجلسات عبر الشرفات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مجلس النواب موجود داخل الشارع المصري على عكس ما يروج له البعض.