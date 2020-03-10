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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بنى سويف» تعقد اجتماعًا لتفعيل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:11 م
بني سويف
بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اجتماعًا طارئًا اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك لبحث ومناقشة خطة الجامعة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الجامعة حرصا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

وقال الدكتور منصور إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة والخاصة بمواجهة الفيروس، وتم الخروج بعدد من التوصيات، يأتي من أهمها إيقاف العمل ببصمة الإصبع للحضور والانصراف للعاملين بالجامعة وتعميمها بالوجه فقط على جميع كليات الجامعة، بالإضافة إلى تهوية جميع حجرات التدريس والمدرجات بجميع كليات الجامعة بصفة مستمرة وتقسيم الطلاب في المحاضرات ذات الكثافة العالية.

وأوضح أن الجامعة شكلت في وقت سابق لجنة لإدارة الأزمات داخل الجامعة للتعامل مع تداعيات الفيروس، فيما سيتم عرض فيلم توعوي يعرض فى الشاشات داخل كليات الجامعة المختلفة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، مع إلغاء جميع المهرجانات والاحتفالات منعًا للازدحام داخل الجامعة.

اتخذت المستشفى الجامعي عددًا من الإجراءات، منها رفع مستوى جاهزية المستشفى للكشف المبكر عن أعراض حالات فيروس كورونا الجديد ومنع انتقالها، وتقديم الإرشادات بضرورة الوقاية من العدوى ومكافحتها التي يجب تنفيذها عند التعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكدة.

وتابع رئيس الجامعة مع عميد كلية الطب التجهيزات واستعدادات المستشفى فيما يخص مكافحة العدوى، وذلك بالتأكد من تخصيص غرف للعزل بالمستشفى مزودة بفلتر عالي الكفاءة على الهواء الخارج لضمان منع انتشار الفيروس، ومطابقته اشتراطات مكافحة العدوى والتنسيق مع مدير المستشفى، ورئيس قسم الصدرية، وتم تشكيل فريق الاستجابة السريع بالمستشفى للتعامل مع الحالات إن وجدت ويتكون من طبيب، وصدرية، ورعاية الأطفال، ورعاية القلب والصدر، والرعاية الحرجة.

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