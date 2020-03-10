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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يطالب رؤساء المراكز والقرى بتطوير منظومة النظافة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:10 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا - على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام تطوير منظومة النظافة العامة بالشوارع والأحياء والميادين وتجميل مداخل القرى والمراكز على مستوى المحافظة، ورفع جميع المخلفات الصلبة وتراكمات القامة من نقاط التجميع للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وخلق بيئة صحية نظيفة.
محافظ المنيا
محافظ المنيا
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المحافظ مع عدد من رؤساء المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، وذلك للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ المنيا
محافظ المنيا
استمع المحافظ، لجميع المشكلات والمعوقات التي تعطل سير العمل للوقوف على الاحتياجات الفعلية، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتحقيق الأهداف المطلوبة في كافة القطاعات الخدمية

شدد المحافظ، على التواصل الدائم مع المواطنين وفتح نافذة للحوار معهم، مُشددًا على ضرورة السعي من قبل كافة الجهات التنفيذية لخدمة المواطن والوقوف على مشكلاته وتلبية كافة احتياجاته.
محافظ المنيا
محافظ المنيا

أكد المحافظ، على تفعيل منظومة الشكاوى بكل وحدة محلية مع الاهتمام بكل شكوى والرد عليها، والمتابعة الفورية من قبل رئيس المركز أو رئيس القرية أو الحي، وعرض تقارير دورية بالشكاوى المقدمة ونسبة الاستجابة لها، مع وضع آلية للشكاوى المتكررة وحلها بشكل جذري من خلال دراسة أسبابها والعمل على تلافيها.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والقرى والأحياء، بالاهتمام بأعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق مع إجراء أعمال صيانة دورية لكشافات الإنارة على الطرق العامة والرئيسية.
محافظ المنيا
محافظ المنيا
كما شدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبي الطرق وإزالة العشوائيات أسفل الكباري، مع ضرورة الحد من ظاهرة المواقف العشوائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالفين، وذلك من أجل تحقيق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة في وقت الذروة بالتنسيق مع شرطة المرافق، والمرور.
وأكد المحافظ على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وحفظ هيبة الدولة، مشددًا على تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمخالفين وأنه لا أحد فوق القانون والكل سواسية

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