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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الأوقاف: الجماعات الدينية المتشددة منطقها من يحرم أكثر يفهم أكثر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:10 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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هاجم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الجماعات الدينية المتشددة والمتطرفة، بقوله إن حالهم وصل إلى فهم أن من يحرم أكثر هو من يفهم أكثر، وهذا قمة الجهل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية الحالى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لحسم بعض المسائل في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومن أهمهها مسألة فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، حيث توافقت اللجنة برئيسها والمفتي الحالي والأسبق، على أن المعاملات في البنوك المصرية الوطنية تتم وفقًا للشريعة الإسلامية.

وتنص المادة رقم (15) من مشروع القانون، على أن "يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، بعد موافقة وزارة المالية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من يرفع الخلاف هو رأي الحاكم وليس رأي العالم، فلو البلد كلها علماء وتمسك كل برأيه فلن نجد من يرفع الخلاف، ولن ينصلح حال البلاد والعباد إلا عن طريق الحاكم.

وأشار الوزير إلى أن مفهوم ولي الأمر اختلف عن العصر القديم، قائلًا: "ولي الأمر هو رئيس الجمهورية، ولكن هناك ولاة أمر فرعية مثل السلطة التشريعية، فهي ولي الأمر نيابة عن الحاكم، وكذلك المفتي ينوب عن الحاكم في شئون الفتوى، ولا يوجد عالم تبوأ منصب أم لا مستعد أن يبيع دينه بالدنيا، وليه ولمين".

وتابع الوزير: "ورثنا للأسف موروثات خاطئة في التسعينيات لما كان من بين أبنائنا من يترك الطب ويبيع سواك أمام المساجد، تعلم الطب لا يقل ثوابًا عن الفقه، العبرة بما يخدم البلاد والعباد، الأمر وصل إنهم قفلوا كل شيء، متروحش القضاء دا بيحكم بقوانين وضعية، ومتروحش البنوك فيها ربا".

وأضاف جمعة، أن القوانين التي يصدرها مجلس النواب قوانين شرعية طالما لم تحرم حلالًا ولم تحلل حرامًا، قائلًا: "لو اللجنة دي مش عايزة الحلال وما يرضي الله مكنتش جابت اتنين علماء وحريصة على أن يتوافق القانون مع ما أنزل الله، ومفيش عالم يبيع دينه بدنياه، ويجي الواحد منهم يقولك احكم بما أنزل الله، طيب تعالي عرفنا إزاي، هو لا يفهم اقتصاد ولا قانون وبيتكلم وخلاص".

واستطرد: "الجماعات دول وصل الأمر بينهم إن اللي يحرم أكثر يفهم أكثر، هذا قمة الجهل، بيقولوا البورصة حرام وهو ميعرفش ما يحدث فيها، والحرمة لا تأتي من شكل المعاملة، وإنما في المضمون، ويبني الرأي الفقهي على الرأي العلمي، اسألوا أهل الذكر في الاقتصاد والطب والقانون وغيره وليس في الدين فقط، واللجنة الدينية في البرلمان لجنة تاريخية وأتمنى إنها تتكرم، والتشدد يحسنه كل الناس أما التيسير واليسر فيحسنه العلماء والفقهاء والحكماء".

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