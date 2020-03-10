بورسعيد تعقم الأتوبيسات لمواجهة كورونا

أقدمت شركات النقل الجماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على تعقيم وتنظيف الأتوبيسات من الداخل والخارج، خاصة مقاعد الركاب والحمام الخاص بالأتوبيس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أصدر توجيهاته إلى الأجهزة التنفيذية المعنية برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدى 24 ساعة، وذلك لتلقي أي بلاغات حول الاشتباه بحالات حاملة فيروس كورونا المستجد، ولمتابعة أي تطورات خاصة بهذا الشأن.وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة خالية تمامًا من أي حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد، وأن المحافظة توفر كل الدعم لتكثيف العمل في ملف النظافة بصفة خاصة لمواجهة الفيروس، فضلًا عن توفير ميزانية مفتوحة لتلبية جميع احتياجات الأحياء أو المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية وغيرها من متطلبات تكثيف العمل، لتوفير أقصى درجة من النظافة على مستوى المحافظة.