وكيل نقل النواب يطالب بإيجاد حلول لنفايات المخلفات الإلكترونية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أدانت نفسها أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان بتصريحاتها التى قالت فيها إن الوزارة بدأت تنظر باهتمام شديد للمخلفات الإلكترونية منذ 3 سنوات، لاسيما مع زيادة الاستهلاك الإلكتروني للموبايلات والأيباد والميكرويف، لترصد الدراسة التي أجريت أن حجم المخلفات الإلكترونية المتولدة سنويًا تتراوح ما بين 66 – 73 ألف طن يتم معالجة 2 % منها فقط.ووصف " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات والبيئة والتنمية المحلية والصناعة ذلك الأمر بالجريمة فى حق الوطن متسائلا: كيف تترك الحكومة 98 % من المخلفات الإلكترونية البالغة 73 ألف طن دون معالجة وقال للأسف الشديد وزيرة البيئة أعلنت بالفم المليان أمام البرلمان أن باقى هذه المخلفات والتي تقدر بنحو 98% لا نعلم أين يذهب مطالبا من الحكومة بوضع خطط عاجلة لعلاج هذه المصيبة الكبرى التي تنذر بعواقب وخيمة خاصة ان هذه النفايات والمخلفات ضارة بالصحة العامة.