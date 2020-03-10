السفارة الأمريكية في باكستان تستبعد استئناف الرحلات بين البلدين

استبعدت السفارة الأمريكية لدى باكستان، اليوم الثلاثاء، إمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين أمريكا وباكستان قريبا.وقالت السفارة الأمريكية - في بيان نقلته صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - إن مسئولين من إدارة أمن النقل الأمريكية سيزورون مطار إسلام آباد الدولي الجديد الأسبوع المقبل؛ لفحص الهياكل الأساسية لأمن الطيران الباكستاني.وأضافت أنه تم تنظيم هذه الزيارة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها البعثة الأمريكية لدى باكستان، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والترابط الجوي بين البلدين، غير أنه لا توجد خطط وشيكة لاستئناف رحلات الطيران المباشرة بينهما، مشيرة إلى أن واشنطن تظل ملتزمة بالشراكة مع باكستان؛ من أجل مستقبل يتسم بالرخاء.وبحسب البيان، من المقرر أن يلتقي أفراد من إدارة أمن النقل الأمريكية مسئولين من هيئة الطيران المدني الباكستانية والخطوط الجوية الدولية الباكستانية؛ لتحديد معايير الأمن الدولية الخاصة بالطيران.من جهته، قال ملحق إدارة أمن النقل الأمريكية دانيال ماك كوايد، إن الطيران الجوي الدولي الآمن يعد ضروريًا؛ لتسهيل التجارة ودعم روابط أكثر صلابة بين واشنطن وإسلام آباد.